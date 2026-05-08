NTTドコモの前田義晃社長は8日、決算会見のなかで料金プランの値上げを検討していることを明らかにした。 同社では約1年前に新料金プラン「ドコモ MAX」の提供を開始。値上げとなった一方で、スポーツ配信の「DAZN」をセットにするなど付加価値も含める料金体系を導入した。 2025年度末までに300万契約を突破し、2026年度は500万契約以上が目標となった。 一方で、2021年春に登場した「ahamo」は登場か