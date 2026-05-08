集英社は、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46ひなたの推しマンガキャンペーン」を、きょう8日から31日まで実施することを発表した。【写真】推し漫画を紹介する小坂菜緒、正源司陽子ら漫画好きメンバー6人集英社がアイドルグループ・日向坂46とコラボして実施する本キャンペーン。特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂46メンバー6人（小坂菜緒、高橋未来虹（高＝はしごだか）、