◇NBA西PO準決勝・第2戦レイカーズ107−125サンダー（2026年5月7日ペイコム・センター）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第2戦の敵地サンダー戦に先発出場。第1Q終了間際にブザービーター3Pシュートを含むチーム最多4本の3Pシュートを決めて16得点の躍動。しかしチームは後半に突き放されて、2連敗を喫した。「今日の試合は一番惜しい内容だったし、チャンスはあった」試合