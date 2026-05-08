7日夜、山鹿市の市営住宅1棟を全焼する火事がありました。この火事で住人の73歳の男性が軽いやけどをしました。火事があったのは、山鹿市石にある市営西田団地です。警察と消防によりますと、昨夜9時すぎ、通行人から「団地付近が燃えている」と消防に通報がありました。火は、およそ2時間後に消し止められましたが、木造瓦葺きの平屋1棟およそ80平方メートルを全焼しました。 この火事で、この家に1人で住む小山武行さ