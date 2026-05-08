アメリカのルビオ国務長官が7日、トランプ政権と対立を深めているローマ教皇レオ14世と会談しました。【映像】握手を交わすローマ教皇レオ14世とルビオ国務長官ルビオ国務長官は7日、バチカンを訪問し、ローマ教皇レオ14世と中東を含む国際情勢などについて協議しました。アメリカ国務省は、「会談は、アメリカとローマ教皇庁との強固な関係、ならびに平和と人間の尊厳の促進に向けた両者の共通の決意を改めて示すものとなっ