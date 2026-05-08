Ｊ２徳島は８日、ゲルト・エンゲルス監督との契約を同日付で解除したと発表した。事実上の解任とみられる。徳島はＪ２・Ｊ３百年構想リーグの西Ａで２位につけているが、４月２６日から現在まで４連敗中。５月５日にはエンゲルス氏の休養が発表され、６日の新潟戦（０―１）はアレックスコーチが指揮を執っていた。クラブは同日、後任監督に大谷武文アカデミーダイレクターが就き、トップチームの指揮を執ると発表した。エン