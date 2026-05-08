歌手の鈴木愛理（32）が7日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。飲み会のあざといテクニックを披露した。この日は「王道のあざとテクの正解・アリ・ナシの境界線」をゲストの松村沙友理、「JO1」河野、佐藤景瑚と大激論。男女で“あざとい”と思うボーダーに違いがあるとして意見が分かれた。「美味しい」とオーバーなリアクションを取る女性をどう思うかの街頭インタビュー