【モデルプレス＝2026/05/08】スターバックス コーヒー ジャパンは、異なる魅力を楽しめる2種のイチゴビバレッジを5月11日から販売。また、ネイルブランド「ohora」とのコラボレーションネイルも同日よりスターバックス公式オンラインストアにて販売する。【写真】スタバで販売「ダブルトールラテ」イメージのコラボネイルが可愛すぎ◆スタバ、2種のイチゴビバレッジ販売甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、