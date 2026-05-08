７日、テヘランで集会に参加した人たち。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社テヘラン5月8日】イランの首都テヘランで7日午後、大勢の人々が集まり、前最高指導者アリ・ハメネイ師を悼み、後を継いだモジタバ・ハメネイ師への支持を示した。７日、テヘランでアリ・ハメネイ師に献花する集会参加者。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）７日、テヘランで集会に参加した人たち。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）７日、テヘラ