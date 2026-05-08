『キン肉マン』などの漫画家「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が8日、自身のXを更新。左膝の手術を終えた現在の状況を写真と動画とともに報告した。【動画あり】左膝の手術直後につらそうな表情を見せるゆでたまご嶋田隆司投稿で「みなさんご心配をおかけしましたが 今朝9:00左膝の手術 約1時間で終わりましたが 意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」とのコメントとともに、ベッドに横たわり、酸素マスクを装着し