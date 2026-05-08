◇MLB カブス 8-3 レッズ(日本時間8日、リグリー・フィールド)カブスの今永昇太投手が日本時間8日、レッズ戦に先発出場。6回6被安打10奪三振1失点の好投で今季4勝目を挙げました。7回無失点の好投を披露した同3日のダイヤモンドバックス戦から中4日での先発となった今永投手。初回、1アウトからヒットを許すも無失点の立ち上がりを見せると、4回まで毎回ランナーを背負うも要所で抑え、無失点ピッチングを披露します。1点リードの4