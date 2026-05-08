ラグビー・リーグワン2部のレッドハリケーンズ大阪は8日、今季限りで退団する6選手を発表した。PR西浦洋祐（35）、PR藤野佑磨（30）、PR細野裕一朗（32）、LOエリオット・ストーク（32）、LO藤田達成（29）、CTB金勇輝（33）の6選手。西浦洋祐と金勇輝は今季限りで現役を引退する。6選手はチームを通じて以下のようにコメントした。PR西浦洋祐「今シーズンをもって退団、そして現役を引退することになりました。西浦洋祐