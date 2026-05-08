フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が１１日に放送されるＴＢＳ「テレビ×ミセス」に出演したことを報告。４月に引退会見を行ったばかりの２人の最新姿に反響が集まった。「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！」とつづり、雰囲気一変のラフな姿での登