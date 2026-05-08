東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。AIの使い方を披露した。同番組では、AIの進化に対して7割の人が不安を感じているとの調査結果を紹介。お笑い芸人の出川哲朗は「私はAIなんて信用してませんから。なぜならAIにはここ（ハート）がないから」と自身の胸を叩いた。しかし「パンサー」向井慧が「正直、番組のアンケートっ