きょう8日（金）午後は東・北日本で雨や雷雨になるでしょう。関東は北部を中心に発雷確率が高く、天気が急変するおそれがあります。宇都宮市では先日、ダウンバーストによる突風被害が発生したばかりです。きょう8日（金）午後も空模様の変化にお気をつけください。【CGを見る】週間天気予報【宇都宮など 関東北部は大気が非常に不安定】きょう8日（金）は上空に強い寒気を伴う低気圧が近づきます。午後は東・北日本の広い範