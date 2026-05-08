Charaが、東阪ビルボードライブツアーを7月より開催する。 （関連：岡村和義、井上陽水奥田民生、Chara+YUKI……個性的なボーカリスト同士が生み出す化学反応） 本ツアーでは、前回の『Mojo Popcorn』ライブでもバンドマスターを勤めたShin Sakaino（Ba）をはじめ、初参加の松浦千昇（Dr）、そして井上銘（Gt）、井上薫（Key）、竹本健一（Cho/Perc）、稲泉りん（Cho）が参加。長いキャリアか