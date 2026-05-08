クラブ史上初の欧州タイトルに王手をかけた。現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第２レグで、スペインのラージョ・バジェカーノが、フランスのストラスブールと敵地で対戦した。ホームでの第１レグを１−０で勝利していたなか、42分にアレモンのゴールで先制。90分＋４分にはPKを献上したが、守護神アウグスト・バタジャが見事にセーブ。そのまま１−０で逃げ切り、２戦合計２−０で勝利。５月27