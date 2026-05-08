テレビ朝日アナウンサーの弘中綾香（35）が、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』のスタジオトークに出演し、夫婦間の連絡頻度について自身の考えを語った。【写真】弘中アナのお相手…「プログリット」代表取締役社長の岡田祥吾氏（写真右）7日放送の最終話後に展開された「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って8年の彼氏がいるが、同棲せずに結婚してい