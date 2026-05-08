阪急電鉄によると、8日午後2時18分ごろに京都線の西山天王山駅と大山崎駅間の間で人身事故が発生しました。 この影響で、午後2時35分時点で、京都線の全線（大阪梅田～京都河原町）と千里線の全線（天神橋筋六丁目～北千里）が、運転見合わせとなっています。