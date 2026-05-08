（CNN）ホルムズ海峡で7日、米海軍の誘導ミサイル駆逐艦3隻がイランによる多角攻撃を撃退する場面があった。米中央軍とトランプ大統領が明らかにした。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、「米国の世界クラスの駆逐艦は攻撃を受けながらも、ごく順調にホルムズ海峡を通過した。駆逐艦3隻に被害はなかったが、イランの攻撃者には甚大な損害を与えた」と記した。トランプ氏によると、イランはドローン（無人機）や高