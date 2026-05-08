元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、夫と子どもとの家族ショットを披露した。矢口は８日に自身のインスタグラムを更新し「ＧＷは家族でサンリオピューロランドに行ってきました！！おとうちゃんと子供達は初めて私はめっちゃ昔に行ったことがあるんですが、本当に久しぶりで大興奮でした凄（すご）く可愛かったし楽しかったです！！！」と人気テーマパークを訪れたと明かした。「クロミちゃんに会えて嬉しい私