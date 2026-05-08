ラグビー・リーグワン２部のレッドハリケーンズ大阪（ＲＨ大阪）は８日、西浦洋祐、藤野佑磨、細野裕一朗（以上プロップ）、エリオット・ストーク、藤田達成（以上ロック）、ＣＴＢ金勇輝の６選手が今季限りで退団すると発表した。ＲＨ大阪で１３シーズンを過ごした３５歳の西浦はクラブを通じ、家族やファンへの感謝とともに「今シーズンをもって退団、そして現役を引退することになりました。ここ２、３年はけがに悩まされる