日本野球機構（ＮＰＢ）が、プロ野球で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする方向で検討していることが８日、分かった。打者の手からバットが離れて他者に当たった場合などが「危険なスイング」に相当するという。状況や回数などに応じて警告、退場の処分が科される。１１日に行われる１２球団との実行委員会で議題に上がる予定で、今後議論を深めた後に今季途中から適用される可能性も出てきた。神宮で４月