◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）トップと４打差９位で出た河本結（リコー）は２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１アンダーの上位でホールアウトした。「ビトウィーン（クラブの番手間の距離）が多かったのと、切れるラインが多くてバーディーチャンスが少なかった。いい所に外して、いい所からチ