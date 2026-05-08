よく聞く「血糖値」というワード。なんとなく知ってはいるけれど、健康診断で指摘されて初めて気になりだした、という人も多いかもしれません。血糖値は、体の状態を映す大切な指標のひとつ。今回は、血糖値の基本知識や高血糖がもたらすリスク、セルフチェックの方法について、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅先生に教えていただきました。血糖値とは？高いとなぜいけないの？「血糖」とは血液中を流れるブドウ糖のこと