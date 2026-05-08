明日9日(土)は広い範囲で晴れますが、北海道から関東で気圧変化の影響が大きいでしょう。明後日10日(日)〜13日(水)は気圧が下がる傾向で、13日(木)は東海と近畿で影響度が「大」と予想されています。頭痛やめまい、肩や首の凝りなどに注意が必要です。明日9日(土)は広い範囲で晴れる気圧がアップして東京都心などで影響度が「大」今日8日(金)、あちらこちらに雨や雷雨をもたらせた低気圧は北海道付近へ移動し、明日9日(土)は西か