アジア株下落、トランプ演説控え警戒感広がるGS目標引き上げは支援材料 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 26330.08（-296.20-1.11%） 中国上海総合指数 4162.27（-17.82-0.43%） 台湾加権指数 41575.96（-357.82-0.85%） 韓国総合株価指数 7457.38（-32.67-0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8739.10（-139.03-1.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77461.94（-382.58-0.49%） アジア