東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（3月）8:30 結果1.0% 予想1.8%前回2.0%（1.9%から修正）（前年比） 現金給与総額（3月）08:30 結果2.7% 予想3.2%前回3.4%（3.3%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領が日本時間9日1時からローズガーデンで演説 【イラン情勢】 トランプ米大統領「イランへの報復攻撃