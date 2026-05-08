2026年4月、通信会社や政府関係機関をかたる詐欺で、高知県安芸市の50代の男性が380万円をだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと、4月8日、高知県安芸市の50代の男性の携帯電話に、「＋1」から始まる番号で、通信会社をかたる男から電話がありました。男は「複数の有料サイトの利用料が支払われておらず、払わないと裁判になる。違約金を支払ってください」と話し、男性はその日のうちに指定された銀行口座に80