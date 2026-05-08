中道改革連合の小川代表は8日の会見で、衆院選落選者への支援策について「より幅広い支援につながる方法で柔軟な構えを取る必要がある」との考えを示した。中道は、小選挙区の総支部長を継続する落選者の一部に「政治活動支援金」として月額40万円の支給を検討していて、まず30人規模で開始し、段階的に対象人数を増やす方針で年内に70人程度とすることを想定している。小川氏は、連休中に幹事長を中心に行った落選者からの聞き取