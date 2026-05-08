東京・台東区の小学校の放課後子供教室で、委託業者の職員が児童に土下座を強要していたことがわかりました。台東区によりますと、区が民間事業者に委託している区立小学校の放課後子供教室で、先月24日、職員が児童に土下座を強要していたということです。当時、職員は校庭で鬼ごっこをしていた児童にわざとぶつかられたと感じ、「謝るときはこうやるんだ」と自ら手本を見せて児童に土下座をさせていました。職員は「感情的になっ