スポーツブランド『361°』は、日本第2号店となる「361° SPORTS ららぽーと名古屋みなとアクルス店」を2026年4月24日にオープンした。 同ブランドは、ニコラ・ヨキッチ、アーロン・ゴードンをアンバサダーに迎え、シグネチャーシリーズをはじめとする高機能プロダクトを展開するグローバルスポーツブランド。 店舗では、バスケットボール、ラン