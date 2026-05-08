トヨタ自動車が後場、下げに転じている。同社は午後１時５５分に決算発表を行い、２７年３月期の連結営業利益予想を前期比２０．３％減の３兆円との見通しを示した。市場では同利益は約４兆５０００億円前後を予想する見方が出ていた。今期配当は前期比５円増の１００円の見込み。今期の想定為替レートは１ドル＝１５０円としている。 ２６年３月期連結営業利益は前の期比２１．５％減の３兆７６６２億１６００万円