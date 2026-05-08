プレミアリーグ昇格プレーオフ準決勝を控えるサウサンプトンに、対戦相手の練習を偵察するスパイ行為が指摘されている。『BBC』が伝えた。サウサンプトンはチャンピオンシップを4位で終えて昇格POに進出。1年でのプレミアリーグ復帰を目指してホーム・アンド・アウェー方式の準決勝では5位・ミドルスブラと対戦することが決まっている。ところが9日の第1戦を控える7日、サウサンプトンのパフォーマンス分析官がミドルスブラ