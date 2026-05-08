「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、アイティメディアが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １日に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高９２億円（前期比１０．７％増）、営業利益２０億円（同１３．３％増）、純利益１３億８０００万円（同１５．８％増）と２ケタ増収増益を見込みつつ、年間配当予想を前期比５０円減の５０円とした。情報システム開発会社検索