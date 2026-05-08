ライカMマウント用 株式会社焦点工房は5月8日（金）、七工匠 7Artisansの交換レンズ「35mm F2.8」を発売した。ライカMマウント用およびライカスクリューマウント用をラインアップする。希望小売価格は8万8,900円。 クラシックなカメラボディに馴染むシンプルで洗練されたデザインと、日常使いに適したコンパクト設計を両立したというMF単焦点レンズ。全長20mm（マウント部除く）、質量約88gという薄型・軽量設計によ