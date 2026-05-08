九州リースサービス [東証Ｓ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.6％増の60億円になり、27年3月期も前期比1.5％増の61億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の62円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比98.1％増の17.4億円に拡