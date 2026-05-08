飯野海運 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.8％減の168億円になり、27年3月期も前期比60.3％減の67億円に大きく落ち込む見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、前期の年間配当を55円→59円(前の期は58円)に増額し、今期は前期比13円減の46円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.2％増の43.5億円に拡大したが