エムティーアイ [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の14.5億～16.5億円→20.6億円に上方修正した。 なお、通期の連結経常利益は従来予想の31億～35億円→34億～38億円に上方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会