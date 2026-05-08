愛知時計電機 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.3％増の52億円になり、27年3月期も前期比2.2％増の53.2億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の120円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.5％減の13.2億円に落ち