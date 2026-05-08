ソーダニッカ [東証Ｐ] が5月8日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.4％増の29.3億円になり、27年3月期も前期比6.0％増の31.1億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を40円→44円(前の期は40円)に増額し、今期も44円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.