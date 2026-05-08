ヤマエグループホールディングス [東証Ｐ] が5月8日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.3％増の186億円になり、27年3月期も前期比23.2％増の230億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％減の43.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.5％に悪化