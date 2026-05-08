伊勢湾海運 [名証Ｍ] が5月8日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.5％減の39.4億円になり、27年3月期も前期比6.2％減の37億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を26円→37円(前の期は29円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当30円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.5％減の6.9億円に落ち込み、売上営業利益率