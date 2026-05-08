大田花き [東証Ｓ] が5月8日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1.8億円→1.2億円(前の期は3.3億円)に35.1％下方修正し、減益率が43.9％減→63.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億円→1.3億円(前年同期は2億円)に32.2％減額し、減益率が1.9％減→33.5％減に拡大する計算に