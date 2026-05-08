タレントの福留光帆（22）が、7日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜深0:15）に出演。カッコいいと思う芸人を明かした。【動画】かわいい！“女子会”でトークを披露する福留光帆番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。福留は恋愛に関するトークを