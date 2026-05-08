日本相撲協会は８日、野見宿禰神社例祭を東京・墨田区の同神社で行われ、八角理事長（元横綱北勝海）、浅香山審判部長（元大関魁皇）、尾上審判部長（元小結浜ノ嶋）らが出席した。１１日に７０歳を迎え、今場所限りで６５歳の定年から参与としての再雇用５年が終了となる峰崎親方（元幕内三杉磯）は、野見宿禰神社担当としては最後の例祭。「まだやらなきゃいけないことがある。感慨？感じる余裕はない」と意欲を口にした。