◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨木県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、トップと2打差の2位から出た大久保柚季（22＝加賀電子）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算5アンダーとしホールアウト時点で単独首位に浮上した。「ショットの調子が良かったので、上りのバーディーパットを打つ回数が多かった」。大久保は満足げに振り返った。