7日、米ニューヨークのジャパン・ソサエティーで開かれた河井寛次郎のドキュメンタリー映画の上映会（共同）【ニューヨーク共同】日用品を作る職人の手仕事に美を見いだす「民芸運動」を代表する陶芸家の一人、河井寛次郎（1890〜1966年）の生涯や思想を描いたドキュメンタリー映画が完成し、米ニューヨークのジャパン・ソサエティーで7日、開催中の海外初の単独展覧会に合わせて上映会が開かれた。映画のタイトルは「何という