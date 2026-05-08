タレントの菊地亜美が８日、都内で行われたブランドリユースショップ「ＢＲＡＮＤＯＦＦＳＨＩＢＵＹＡ」「ＲｏｄｅｏＤｒｉｖｅＳＨＩＢＵＹＡ」のオープニングイベントにユージとともに出席した。菊池は淡いブルーのワンピース姿で、このイベントのために私物のブランドバッグを持参。鑑定をしてもらうと「９７万円」という高額査定に。「私も買ったのが多分そのぐらいだから、同じぐらい。そんなに変わらない」と嬉し