インスタグラム更新フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が7日、自身のインスタグラムを更新。「嬉しいお知らせ」を報告すると、ファンから歓喜の声が上がった。大庭は「嬉しいお知らせ」とし、「【moz FOREST LABEL × 大庭雅】Collaboration」「コラボアイテムが今回も期間限定！数量限定！で発売されることになりました第一弾がご好評だったとの事でお声がけいただきました本当に嬉しいです」と